Новая функция WhatsApp защитит переписку пользователей

В мессенджере WhatsApp скоро появится новая функция, которая позволит повысить уровень конфиденциальности. Речь идёт о разблокировке приложения по лицу, сообщает тематический портал WABetaInfo.

Пользователю достаточно будет просто взглянуть на смартфон, чтобы разблокировать мессенджер. Это удастся реализовать технологию Face Unlock.

Упоминание входа по лицу пользователи заметили в одной из последних бета-версий WhatsApp для мобильной ОС Android. Когда новая опция появится в стабильной версии мессенджера, пока неизвестно.

Специалисты в сфере информационной безопасности не рекомендуют доверять разблокировке по лицу в Android-смартфонах, так как их очень просто обмануть.

Например, фронтальной камере устройства можно подсунуть распечатанный портрет владельца смартфона. В любом случае новый способ разблокировки WhatsApp будет полезен для некоторых пользователей приложения, которые хотят защитить свою личную переписку с помощью ещё одной функции.