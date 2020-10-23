Антропологи нашли костяной наконечник гарпуна, который был сделан 800 тыс. лет назад, ещё до появления человека разумного, сообщает Planet Today.
Находку обнаружили в Олдувайском ущелье — 60-70 годах XX века. Кроме того, здесь были найдены и другие интересные артефакты. В общей сложности было обнаружено 52 предмета из кости.
"Среди находок обнаружились такие уникальные вещи, как "молоток" с "наковальней", рубила и даже зазубренный наконечник, который, предположительно, был частью гарпуна. Возраст предметов — 800 тысяч лет, то есть, они были созданы за сотни тысяч лет до появления людей современного типа", — рассказал автор исследования Майкл Панте.
Теперь нет никаких сомнений в том, предки людей умели изготавливать орудия труда ещё до появления Homo sapiens.
"Древние мастера из числа Homo erectus отбирали для изготовления орудий самые подходящие кости, а затем тщательно обрабатывали их. Конечно, они не достигли такого мастерства, как более поздние Homo sapiens, но, тем не менее, их инструменты были весьма неплохими, как для своего времени", — добавил Панте.
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