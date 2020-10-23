Антропологи нашли костяной наконечник, сделанный 800 тыс. лет назад

Антропологи нашли костяной наконечник гарпуна, который был сделан 800 тыс. лет назад, ещё до появления человека разумного, сообщает Planet Today.

Находку обнаружили в Олдувайском ущелье — 60-70 годах XX века. Кроме того, здесь были найдены и другие интересные артефакты. В общей сложности было обнаружено 52 предмета из кости.

"Среди находок обнаружились такие уникальные вещи, как "молоток" с "наковальней", рубила и даже зазубренный наконечник, который, предположительно, был частью гарпуна. Возраст предметов — 800 тысяч лет, то есть, они были созданы за сотни тысяч лет до появления людей современного типа", — рассказал автор исследования Майкл Панте.

Теперь нет никаких сомнений в том, предки людей умели изготавливать орудия труда ещё до появления Homo sapiens.