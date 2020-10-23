У берегов Китая обнаружили затонувший корабль времён Первой мировой

У побережья города Циндао (Китай) обнаружили затонувший военный корабль времён Первой мировой войны, сообщает агентство "Синьхуа".

Помимо фрагментов судна, водопроводных труб и патронов, в прибрежных водах залива Цзяочжоу учёные обнаружили более 100 ценных артефактов, отметили в муниципальном бюро культуры и туризма КНР.

Исследовательская миссия проводилась в период с 4 августа по 23 сентября.

Затонувший корабль находится под огромным слоем ила морского дна, поэтому специалистам ещё предстоит вести продолжительные раскопки. Кроме того, им нужно будет выяснить, кому принадлежало судно.

Согласно документальным записям, корабль затонул во время морского сражения между Японией и Германией близ залива.

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