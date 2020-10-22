"Одноклассники" запустили сервис для поиска работы в соцсети

В соцсеть "Одноклассники" интегрировали сервис Worki, предназначенный для быстрого поиска работы и сотрудников. Теперь пользователи ОК смогут найти подходящую работу не выходя из соцсети. В этом им поможет чат-бот "Спутник", который присылает по запросу вакансии персонала с контактами потенциальных работодателей.

Кандидатам не придётся загружать резюме или заполнять анкету. Нужно просто указать интересующую сферу деятельности и город для работы. Откликнуться на подходящие предложения можно прямо из соцсети.

После этого работодателям будет приходиться заявка на трудоустройство, в которой будут указаны имя и телефон пользователя ОК. Ссылка его на профиль в "Одноклассниках" им не будет доступна.