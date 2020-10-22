Биологи смогли размножить в неволе вымирающий вид рыб

Японские биологи более 50 лет пытались вывести угрей в неволе, чтобы сохранить древний вымирающий вид.

Пытаясь решить данную проблему, учёные из океанографического института гавани Атлантического университета Флориды первыми в мире успешно нерестили костную рыбу в неволе.

На основе опыта японских биологов они выяснили её жизненный цикл в неволе, чтобы помочь сохранить этот промысел для индустрии спортивного рыболовства.

Костяные рыбы — это древняя группа рыб, встречающаяся в летописи окаменелостей 138 миллионов лет назад. Эти рыбы находятся под угрозой исчезновения.

Знания о жизненном цикле костяной рыбы помогут разработать политику, направленную на сохранение и восстановление данного вида.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диапауза помогает рыбам замедлять метаболизм и увеличивать срок жизни.

﻿﻿