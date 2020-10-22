Способность к языку возникла 40 млн лет назад

Способность к языку основана на умении понимать комбинации слов и отношения между ними.

По мнению исследователей, данная способность возникла 30-40 млн лет назад.

Учёным во главе с профессором Саймоном Таунсендом из Уорикского университета удалось сделать решающий шаг понимании того, когда развился главный когнитивный строительный блок языка.

Статью под названием "Обработка несмежных зависимостей у обезьян, человекообразных обезьян и людей" эксперты опубликовали в журнале Science Advances.

Специалисты создали "искусственную грамматику". Её особенность в том, что вместо слов в ней использовались последовательности бессмысленных тонов. Так у испытуемых проверялась способность обрабатывать взаимосвязи между звуками. Затем учёные сравнили, как с этой задачей справляются представители трёх разных видов приматов, даже если у них нет общего языка.

В экспериментах участвовали обыкновенные мартышки, шимпанзе и люди.