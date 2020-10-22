Эксперты обнаружили связь между цветом глаз и склонностью к алкоголизму

Учёные из Питтсбургского университета (США) обнаружили ещё один фактор, который говорит о высокой предрасположенности человека к алкоголизму, сообщает Med-heal. ru.

Оказывается, что склонность к чрезмерному употреблению спиртных напитков можно определить по цвету глаз.

Всё началось с того, что учёные в процессе изучения медицинской истории нескольких десятков женщин-рожениц выявили корреляцию между восприимчивостью к боли и цветом глаз.

"Выяснилось, что женщины с карими глазами в большей степени чувствительны к боли, чем женщины с серыми или зелёными радужными оболочками глаз", — отметил ведущий автор исследования Инна Белфер.

В ходе дальнейших исследований специалисты выяснили, что генетические последовательности, определяющие цвет глаз, связаны с участком NCX-4, который отвечает за способность выдерживать сильную боль. Склонность к алкоголизму зависит от этой способности.