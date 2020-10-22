Математическая модель показала, какие игры нравятся людям

Специалисты из Японского передового института науки и техники разработали математическую модель, с помощью которой удалось выяснить главные характеристики игр, больше всего привлекающих людей. Понимание причин, по которым люди выбирают те или иные игры, имеет большое значение для развития психологии, сообщает "Популярная Механика".

Игры существовали в мире ещё до зарождения человеческой цивилизации.

С течением времени они эволюционировали: появлялись различные вариации, усложнялись правила. Изучая игры, которые нравились людям в разные времена, можно получить огромное количество информации о той или иной эпохе.

Учёные использовали подход, основанный на графиках подкрепления, теории уточнения игр и "движения в уме". В результате им удалось получить очень интересные данные.

"В сложных играх есть связь между усилиями, которые прилагает игрок, и степенью сложности игры. Речь идет о "гравитации", существующей в рамках теории "движения в уме". Мы рассчитали "гравитацию" разных спортивных, настольных и компьютерных игр, получив закономерный график, на котором "гравитация" игр растет по мере их усложнения", — сообщили авторы проекта.

Также они отметили, что в древности людям больше нравились медленные игры, а современные люди больше любят активные и агрессивные.