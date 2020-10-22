Биологи раскрыли секрет прочности панциря жука-броненосца

Биологи из США выяснили, почему панцирь жука-броненосца такой прочный.

Результаты научного исследования они опубликовали в издании Nature.

Известно, что жуки-броненосцы не умеют летать, поэтому у них сформировались жёсткие надкрылья. Передние крылья из экзоскелета могут противостоять практически любой силе раздавливания.

Учёные выяснили, что сверхпрочные надкрылья жуков-броненосцев соединены по извилистой линии. Их структура такова, что приложенная сила распределяется по всему телу, при этом сам материал является очень мягким.

В результате исследования выяснилось, что при воздействии материал надкрылий жуков-броненосцев расслаивается, а не ломается. Благодаря этому эти насекомые способны выдерживать давление до 149 ньютонов.

Специалисты считают, что у структуры есть потенциал и в реальной жизни.

В ходе эксперимента выяснилось, что такого рода металлические и композитные структуры более крепкие, чем обычные инженерные соединения.