Американские специалисты разработали прототип, с помощью которого художники будут создавать произведения искусства с помощью роботов. О том, какую роль могут играть роботы в искусстве, в интервью "Правде.Ру" рассказал советский и российский скульптор, педагог, профессор, народный художник Салават Александрович Щербаков.

"Есть великое искусство, которому столетия и тысячелетия. Например, балет, в котором выступают профессиональные артисты. Вдруг кто-то что-то придумает, и эта разработка не помешает балетному искусству.

Если вдруг роботы или обезьяны начнут что-то создавать, потребителем всё равно остаётся человек. Если бы роботы рисовали для роботов, то было бы более логично, а если роботы будут создавать картины для людей. Возможно, это может быть интересно, и тут не будет угрозы для большого искусства. Ведь анекдот — это не угроза для великой литературы.

Мне кажется, что если такая мысль у кого-то есть, просто интересно посмотреть, что из этого получится. Запрещать, конечно, не надо. Скорее всего, это некий экстремальный, может быть, даже забавный, эксперимент.

Бывает, что шедевры создаёт сама природа. Например, Леонардо да Винчи смотрел на пятна плесени на стенах и находил композиции. Он использовал такие стихийные сюжеты для композиции своих картин. Работа робота в любом случае — это интересно, во всяком случае, хотя бы смешно. Робот может станцевать, но он не заменит танцора", — пояснил собеседник "Правды.Ру".