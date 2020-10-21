Под Канадой обнаружили древнюю тектоническую плиту

Геологи из Хьюстонского университета обнаружили под Канадой древнюю тектоническую плиту. В научном мире уже давно велись споры о её существовании.

По мнению учёных, тектоническая плита могла погрузиться в мантию Земли между 40 и 60 млн лет назад.

Древнюю тектоническую плиту обнаружили благодаря томографическим изображениям мантии. Они аналогичны компьютерной томографии недр нашей планеты.

Снимки находятся в Бюллетене Геологического общества Америки.

Он помогут учёным составлять более точные прогнозы вулканических угроз в регионе и выявлять местоположение полезных ископаемых.

Ранее французские геологи совместно со своими австралийскими коллегами изучили состав пород в южной части Индийского океана. Исследования проводились на островах архипелага Кергелен. В результате они пришли к выводу, что там начинается процесс зарождения нового континента.