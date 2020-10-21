В США разработали окна-хамелеоны

Учёные из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США придумали окна-хамелеоны, которые не только спасут от жары, но и могут использоваться в качестве источника электричества, сообщает 3dnews со ссылкой на Nature Communications.

Разработка представляет собой оконный "сэндвич", состоящий из двух стёкол, между которыми помещена тонкая плёнка из перовскита. В пространство между плёнкой и стеклом впрыскивают специальный раствор, который при нагревании взаимодействует с перовскитом.

По мере нагрева окна меняют степень затемнения, вырабатывая при этом электрический ток, который можно использовать для работы кондиционера и других электроприборов. Цвет окон меняется от прозрачного до жёлтого, оранжевого, красного и коричневого всего за семь секунд при температуре от 35 до 46 °C.

Данная разработка будет особенно актуальна для охлаждения помещений квартир, расположенных в жарком климате.