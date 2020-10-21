В Крыму предложили лечить последствия коронавируса виноградом

Коронавирус оказывает на организм человека сильное токсическое воздействие, в том числе и на печень.

Специалисты Крымского федерального университета имени Вернадского разработали метод лечения болезней печени и последствий, вызванных COVID-19. По мнению учёных, для поддержания здоровья печени во время болезни необходимо принимать концентрат красного крымского винограда "Эноант".

Эксперты в течение года проводили эксперименты на крысах. Грызунам вводили разведённый этанол, чтобы те охмелели. Животным из одной группы спирт давали постоянно, а из другой — иногда.

"Полезные вещества (биофлавоноиды) концентрата из красного крымского винограда явно способствовали восстановлению и на тканевом уровне, и на фрагментном. Произошла активация синтеза белка, усиление антиоксидантной защиты", — прокомментировала результаты опытов доцент кафедры внутренней медицины Анна Захарова.

Она отметила, что данный метод можно использовать в лечении заражённых коронавирусной инфекцией, а также пациентов, которые прошли курс лечения антибиотиками.