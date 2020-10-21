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Эксперты вычислили возраст расцвета умственных способностей человека

Известно, что физиологические и умственные способности человека с возрастом снижаются. Немецкие исследователи решили выяснить, в каком возрасте человеческий мозг достигает своих максимальных возможностей.

Эксперты вычислили возраст расцвета умственных способностей человека

В результате исследования выяснилось, что мозг человека больше всего активен в возрасте 35 лет, в том числе и у шахматистов, которые регулярно тренируют свою мозговую деятельность.

Авторы исследования изучили партии в шахматы за последние 130 лет, где видно "горбовидную" кривую когнитивных возможностей человека. Выяснилось, что до достижения 20 лет мозг человека работает эффективно, а в 35 лет достигает пика своих возможностей. Затем способности постепенно снижаются.

Для проведения анализа мозга шахматистов учёные с помощью компьютерной программы изучили каждый ход. В общей сложности было сделано 1,5 млн ходов для 24 тысяч партий. Стоит отметить, что за 130 лет производительность мозга человека заметно увеличилась.

 

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