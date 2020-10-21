ИИ "раздел" тысячи женщин. Фото появились в Telegram

Компания Sensity провела расследование массовых жалоб пользователей соцсетей на "шквал обнажёнки", обрушившийся на пользователей приложения для обмена сообщениями Telegram.

Согласно опубликованному отчету, "фальшивые обнаженные изображения более 100 тысяч женщин были созданы из фотографий в социальных сетях при помощи технологии deepfake bot и опубликованы в интернете".

"Одежда в цифровом виде снимается с фотографий женщин искусственным интеллектом (ИИ) и распространяется в Telegram. Некоторые из тех, кто подвергся нападению, оказались несовершеннолетними", — говорится в докладе компании Sensity. "Наличие учетной записи в социальных сетях с публичными фотографиями достаточно для любого, чтобы стать мишенью", — предупредил главный исполнительный директор Sensity Джорджо Патрини.

Telegram бот

Бот с искусственным интеллектом живет внутри личного канала обмена сообщениями Telegram. Пользователи могут отправить боту фотографию женщины, и он в цифровом виде снимет ее одежду за считанные минуты, без каких-либо затрат.

Аналогичное приложение было закрыто в прошлом году, но считается, что в обращении находятся взломанные версии программного обеспечения.