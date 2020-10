Зонд NASA приблизился к поверхности астероида и взял пробы

Американский космический аппарат Osiris-Rex смог войти в контакт с астероидом Бенну, чтобы взять пробы с его поверхности.

Это подтвердили полученные NASAс расстояния 330 млн км радиосигналы.

В течение четырех с половиной часов зонд медленно опускался в целевую зону в узком участке шириной 8 метров северной местности на Бенну, получившем название Найтингейл, протискиваясь мимо внушительных валунов.

Осирис-Рекс использовал механизмом сбора образцов Touch-and-Go, или Tag-Sam — устройство, представляющее собой длинную стрелу с кольцеобразной камерой сбора на конце, чтобы захватить что-то с поверхности астероида.

Идея состояла в том, чтобы вдавить кольцо в поверхность и в тот же момент выпустить струю азотистого газа, чтобы поднять вверх мелкие осколки породы.

Сенсоры на "Осирис-Рексе" доложили диспетчерам миссии, что все действия в последовательности отбора проб были успешно завершены, и что космический корабль отошел от Бенну, как и планировалось, после нескольких секунд контакта.

The back-away burn is complete 🛑✅ I'm now moving to a safe distance away from Bennu. pic.twitter.com/bXk2ufSneS