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Зонд NASA приблизился к поверхности астероида и взял пробы

Американский космический аппарат Osiris-Rex смог войти в контакт с астероидом Бенну, чтобы взять пробы с его поверхности.

Зонд NASA приблизился к поверхности астероида и взял пробы

Это подтвердили полученные NASAс расстояния 330 млн км радиосигналы.

Космический корабль "подсоединился" к астероиду

В течение четырех с половиной часов зонд медленно опускался в целевую зону в узком участке шириной 8 метров северной местности на Бенну, получившем название Найтингейл, протискиваясь мимо внушительных валунов.

Осирис-Рекс использовал механизмом сбора образцов Touch-and-Go, или Tag-Sam — устройство, представляющее собой длинную стрелу с кольцеобразной камерой сбора на конце, чтобы захватить что-то с поверхности астероида.

Идея состояла в том, чтобы вдавить кольцо в поверхность и в тот же момент выпустить струю азотистого газа, чтобы поднять вверх мелкие осколки породы.

Сенсоры на "Осирис-Рексе" доложили диспетчерам миссии, что все действия в последовательности отбора проб были успешно завершены, и что космический корабль отошел от Бенну, как и планировалось, после нескольких секунд контакта.

Зачем всё это?

Ученые считают, что песчинки и крупицы пыли на поверхности астероида "могут содержать увлекательные подсказки о химии, которая привела к появлению Солнца и планет более 4,5 миллиардов лет назад".

"Команда полна энтузиазма, эмоции на высоте, все действительно гордятся сегодняшним успехом", — сказал главный исследователь Данте Лоретта из Аризонского университета в Тусоне.

"Это была ключевая веха нашей миссии. Теперь осталось несколько дней, чтобы выяснить, сколько удивительных образцов мы получили", — добавил Томас Цурбухен, заместитель администратора НАСА по науке.

Возвращение зонда на Землю ожидается в 2023 году.

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