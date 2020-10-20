На плато Наска обнаружили древнейший геоглиф кошки

Учёные обнаружили в Перу на плато Наска новый древнейший геоглиф в виде кошки. Возраст узора составляет более 2 тыс. лет. Эксперты считают, что изображение было нанесено на плато в 200-100-е гг. до нашей эры.

По мнению археологов, оно относится к культуре позднего Паракаса, представители которых очень почитали кошек.

Длина рисунка составляет 37 метров, а ширина линии контура 30-40 сантиметров.

"Это не первое подобное изображение на этой территории", — сообщил ведущий археолог Перу по геоглифам Наски Джонни Исла.

В общей сложности здесь было найдено более 100 узоров, но они были намного меньше по размеру.

Первый геоглиф на плато Наска был обнаружен в XX веке. Эти изображения представляют собой уникальные творения людей. Пока специалисты не могут объяснить, для чего их создавали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что исследователи расшифровали загадочные рисунки в пустыне Наска.