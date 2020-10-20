На острове Крит обнаружили золотые пластины минойской цивилизации

Археологи завершили исследовательские работы дворца Зоминтос, расположенного на острове Крит. В результате здесь было обнаружено огромное количество золотых пластин. Учёные предполагают, что они относятся к минойской эпохе.

Раскопки проводились недалеко от горы Ида. Учёные нашли две гробницы с большим количеством внутренних помещений.

Кроме ценных приношений, в святилище были обнаружены изготовленные из золота листы, по внешнему виду напоминающие тарелки.

Раскопки пока не завершены, так как в древних гробницах находится много артефактов, которые ещё не были исследованы специалистами.

Учёные сообщили, что 2 тыс. лет назад до нашей эры сооружение было почитаемым местом, поэтому его можно назвать одним из важнейших центров Минойской цивилизации.

Ранее археологи из Университета Цинциннати нашли в Греции, в городе Пилос, две древние гробницы с огромным количеством артефактов.