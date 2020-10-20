Археологи обнаружили в Мексике тысячи памятников доиспанского периода

Археологи с помощью сканирования обнаружили в Мексике более 2 тыс. сооружений древних индейцев, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории (INAH).

Учёные проводили полевые изыскания. В результате выяснилось, что недалеко от города Канделария расположены два монументальных комплекса. В одном из них более 90 строений, построенных ещё в период до испанского завоевания.

Археологи обнаружили здесь и жилые дома, и здания для проведения церемоний.

По курганами расположены террасы и прямоугольные фундаменты.

Второй комплекс включает в себя 37 сооружений. В общей сложности было обнаружено более 2 тыс. объектов.

Часто над этими пещерами представители народов Мезоамерики строили пирамиды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения.

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