Из российского модуля на МКС продолжается утечка воздуха

Ранее экипаж МКС отчитался о заклеивании трещины в российском модуле "Звезда" каптоновой лентой. Это должно было временно остановить утечку воздуха из модуля, однако тот начал уходить ещё сильнее.

Об этом стало известно утром 20 октября. Космонавты обнаружили, что давление в модуле "Звезда" начало снижаться ещё быстрее.

Вечером 19 октября перед закрытием люков на МКС давление в модуле составляло 733, утром оно уменьшилось до 670 миллиметров ртутного столба.

Наземные специалисты рекомендовали космонавтам заклеит трещину несколькими слоями каптоновой ленты.