Археологи обнаружили в Альпах древние артефакты

Археологи обнаружили в Альпах на перевале Шнидейох древние артефакты. Все находки дошли до нашего времени в отличном состоянии, сообщает Newinform.

Необычные артефакты удалось найти благодаря тому, что началось стремительное таяние ледников.

Учёные обнаружили сплетённую из растительных волокон нить, которой около 6 тыс. лет. Также во льдах сохранилась фигурка из дерева и зашнурованные туфли, изготовленные в III тыс. до нашей эры.

Специалистам удалось многое узнать много нового о жизни древних людей, проживавших в горах.

Раньше считалось, что они не покидали своё постоянное место жительства, но найденная археологами верёвка говорит об обратном.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Альпах найден ящик с пшеницей возрастом 3,5 тысячи лет. Он лежал в ледниковой части горы на территории кантона Берн на высоте более 2,5 тыс. метров выше уровня моря.