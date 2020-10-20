Эксперты выяснили, какие тайны скрывают льды Антарктиды

Антарктида скрывает под своими льдами большое количество загадок.

Учёные выяснили, что подо льдом этого материка находится 400 озёр и только до четырёх из них удалось добраться. Все эти водоёмы изолированы от океана, следовательно, их обитателями могут быть неизвестные науке организмы.

Учёные приступили к изучению озёр в 2012 году. Они взяли пробы воды в озере Восток и обнаружили там три бактерии, которые обитают только в этом водоёме.

Также были открыты бактерии WPS-2 и AD3, которые способны жить без солнечной и геотермальной энергии. Источник их питания — воздух.

Не так давно под ледником Туэйтса была обнаружена полость площадью 40 км² и высотой 300 м. Она образовалась в результате таяния 14 млрд тонн льда. Такие полости снижают прочность айсбергов, они быстро разрушаются, что повышает уровень воды в Мировой океане.

Кроме того, в Антарктиде находится 91 вулкан, некоторые из них являются активными. Так, Эребус за счёт своего пара создал сеть подлёдных пещер, в которых были обнаружены ДНК неизвестных организмов.

Также здесь часто происходят землетрясения, связанные с таянием льда, который вызывает подвижки поверхности.

Но это ещё не всё. По мнению учёных, континент скрывает в себе много других тайн, которые ещё предстоит раскрыть.

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