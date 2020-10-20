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Последние обновления Windows 10 приводят к серьезным проблемам

Пользователи Windows 10 по всему миру сообщили, что два последних обновления операционной системы, KB4579311 и KB4577671, предназначенные для исправления уязвимостей безопасности, вызывают различные проблемы, включая системные сбои и бесконечный цикл установки.

Последние обновления Windows 10 приводят к серьезным проблемам

По данным портала Windows Latest обновления, выпущенные 13 октября, не могут быть установлены на компьютеры, на которых показаны какие-либо из этих кодов ошибки:

  • 0x8007000d, ox800f0988, 0x800f0831, 0x80073701, 0x80070002, 0x800f081f.

Кроме того, переустановка не решает проблему, в то время как загрузка вручную с помощью инструмента "Media Creation Tool" ещё не доступна.

А ещё некоторые пользователи жаловались на проблемы со звуком и синий экран смерти, отображаемый Windows, когда он не может справиться с системной ошибкой - "проводник не отвечает".

Специалисты объяснили, что для решения проблемы обновления могут быть приостановлены до тех пор, пока Microsoft не устранит ошибки или не выпустит новое обновление Media Creation Tool. 

Это можно сделать из настроек

обновление и безопасность > обновление Windows.

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