Роботы будут помогать художникам создавать картины

Американские специалисты из Технологического института Джорджии объединили роботов в рой и заставили их рисовать краской на холсте. Учёные разработали прототип, с помощью которого художники будут создавать произведения искусства, используя роботов.

"Мы создали систему, которая позволяет выделить участки холста и окрасить их в тот или иной цвет, дав соответствующее задание роботам. В процессе работы машины взаимодействуют друг с другом и производят цветной след, двигаясь по холсту. Использование роя роботов дает интересные возможности, достигаемые взаимодействием отдельных машин. Мы планируем развивать технологию и делать ее все более комплексной", — пояснили учёные.

Технология ещё требует доработки, но в перспективе специалисты хотят создать готовое решение, которое позволит художникам расширить свои замыслы. Это позволит художникам больше внимания уделять творчеству.