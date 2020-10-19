Специалисты раскрыли причину гибели гигантских животных Мадагаскара

Около 500-1500 лет назад на Мадагаскаре и Маскаренских островах вымерли почти все животные — гигантские лемуры и черепахи, птицы додо и трёх метровые птицы-слоны.

Австрийские учёные провели исследование, чтобы выяснить причины исчезновения уникальных представителей фауны, сообщает Planet Today.

Они изучили отложения кальцита в пещере Ла Вьерж на Маскаренских островах, так как это одно из последних мест, заселённых людьми.

Специалисты частично связывают исчезновение животных с климатическими изменениями, но главной причиной всё же является деятельность человека.

Так как через 200 лет после появления здесь человека фауна региона начала разрушаться.

Колонизация региона, охота, вырубка лесов — всё это привело к вымиранию уникальных видов животных.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что зоологи открыли на Мадагаскаре новый вид мышиных лемуров.