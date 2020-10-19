Около 500-1500 лет назад на Мадагаскаре и Маскаренских островах вымерли почти все животные — гигантские лемуры и черепахи, птицы додо и трёх метровые птицы-слоны.
Австрийские учёные провели исследование, чтобы выяснить причины исчезновения уникальных представителей фауны, сообщает Planet Today.
Они изучили отложения кальцита в пещере Ла Вьерж на Маскаренских островах, так как это одно из последних мест, заселённых людьми.
Специалисты частично связывают исчезновение животных с климатическими изменениями, но главной причиной всё же является деятельность человека.
Так как через 200 лет после появления здесь человека фауна региона начала разрушаться.
Колонизация региона, охота, вырубка лесов — всё это привело к вымиранию уникальных видов животных.
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