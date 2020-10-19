В Японии изобрели систему, определяющую COVID-19 по дыханию

В Японии разработали новую систему тестирования на COVID-19 на основе анализа выдыхаемого человеком воздуха. Эксперты утверждают, что данную методику можно использовать для выявления большого количества вирусов.

Прототип новой тестовой системы, созданной специалистами из Университета Тохоку, состоит из трёх компонентов. Первый в течение 5 минут абсорбирует выдыхаемый человеком воздух. Второй дезактивирует совокупность содержащихся в образце коронавирусов и потом поглощается извлечённые деньги.

Третий компонент анализирует эти компоненты.

По словам экспертов, система показывает результат через час после анализа.

Учёные провели клинические испытание с участием десяти заражённых человек.

Точность методики можно сравнить с привычными ПЦР-тестами, отметили специалисты.

"Система также может обнаруживать многие вирусы, а не только коронавирусную инфекцию нового типа и, следовательно, внесет свой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями в посткоронавирусную эпоху", — отметил президент университета Хидео Оно.

Скоро разработку испытают на большем количестве людей.

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