Ранее космонавт Иван Вагнер сообщил, что экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле "Звезда", через которую уходил воздух.
РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли рассказали, что размер трещины в российском модуле на МКС варьируется от 2 до 4 сантиметров. Его заклеили каптоновой лентой.
"По анализу снимков, трещина в модуле "Звезда" имеет длину от 2 до 4 сантиметров. Космонавт Сергей Рыжиков временно заклеил ее каптоновой лентой", — пояснил источник.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.