Назван размер трещины в российском модуле на МКС

Ранее космонавт Иван Вагнер сообщил, что экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле "Звезда", через которую уходил воздух.

РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли рассказали, что размер трещины в российском модуле на МКС варьируется от 2 до 4 сантиметров. Его заклеили каптоновой лентой.