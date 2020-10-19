Французские энтомологи совместно с коллегами из Японии провели исследование муравьёв и пришли к выводу, что их сила заключается в неумении летать.
Исследователи изучили рентгеновские снимки мышц грудной клетки муравьёв. Это позволило им выяснить, почему эти насекомые обладают такой силой.
До этого энтомологи изучали только их командную работу и особенности внешнего строения организма.
В процессе исследования мышечной структуры грудной части муравьёв и летающих насекомых специалистам удалось понять, почему муравьи способны поднимать большой вес.
У летающих насекомых мышцы крыльев занимают почти всё пространство грудного отдела, а для других мышц очень мало места.
У муравьёв отсутствуют мышцы крыльев, но у них есть место для других мышц, поэтому они более сильные.
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