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Энтомологи выяснили, в чём заключается сила муравьёв

Французские энтомологи совместно с коллегами из Японии провели исследование муравьёв и пришли к выводу, что их сила заключается в неумении летать.

Энтомологи выяснили, в чём заключается сила муравьёв

Исследователи изучили рентгеновские снимки мышц грудной клетки муравьёв. Это позволило им выяснить, почему эти насекомые обладают такой силой.

До этого энтомологи изучали только их командную работу и особенности внешнего строения организма.

В процессе исследования мышечной структуры грудной части муравьёв и летающих насекомых специалистам удалось понять, почему муравьи способны поднимать большой вес.

У летающих насекомых мышцы крыльев занимают почти всё пространство грудного отдела, а для других мышц очень мало места.

У муравьёв отсутствуют мышцы крыльев, но у них есть место для других мышц, поэтому они более сильные.

Ранее учёные опровергли миф о трудолюбии муравьёв.

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