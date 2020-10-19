На дне Балтийского моря археологи обнаружили "космический корабль"

Шведские археологи обнаружили на дне Балтийского моря нечто, напоминающее "космический корабль".

"Я занимаюсь подводными археологическими исследованиями уже почти два десятка лет и никогда не находил ничего подобного. Мы работали несколько дней почти без отдыха, выбились из сил и уже планировали сворачивать экспедицию, как вдруг наткнулись на эту штуковину", — сообщил глава археологической экспедиции Питер Линдберг.

По словам специалиста, находка очень похожа на "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн". Возраст "корабля" составляет 140 тыс. лет. Специалисты пока не могут точно объяснить, что это за объект.

"Мы даже приблизительно не знаем, что это такое. Может быть портал в подземный мир? Сказать точно можно будет только тогда, когда мы спустимся туда", — заявил Линдберг.

Эксперт также отметил, что по своим очертаниям объект похож на корабль, но есть основания предполагать, что данная структура имеет естественное происхождение.

Морские биологи и геологи планируют в ближайшее время исследовать находку.