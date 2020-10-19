Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Подавляющее большинство бедных в России — семьи с детьми
В "Брюгге" перед матчем с "Зенитом" выявлена вспышка коронавируса
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
В Тюменской области треть медиков находится на больничных
Людей могут специально заражать COVID-19 для борьбы с заболеванием
Отоларинголог перечислил заболевания, при которых пропадает обоняние
Бывший глава "Роснефти" обвинил банк Ротшильдов в мошенничестве
Экономист спрогнозировал, когда рубль укрепит свои позиции
"Химкам" запретили проводить матчи со зрителями

Руслан Юнусов раскрыл возможности сверхскоростной визуализации UV-CUP

Специалистам Канадского Национального института научных исследований впервые удалось сфотографировать фотоны, которые двигаются со скоростью света. Для этого они использовали новую технологию UV-CUP,благодаря которой можно захватывать полтриллиона кадров в секунду.

Руслан Юнусов раскрыл возможности сверхскоростной визуализации UV-CUP

О том, каково практическое значение данной разработки, в интервью "Правде.Ру", рассказал руководитель проектного офиса Госкорпорации "Росатом" по квантовым вычислениям Руслан Юнусов.

"На самом деле технология сверхбыстрой фотосъемки CUP (Compressed Ultrafast Photography) была впервые предложена в 2014 году учёными Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США). С тех пор этот метод много раз использовался для визуализации различных быстропротекающих явлений.

Используя технику CUP специалисты впервые смогли снять движение короткого одиночного лазерного импульса в реальном времени, в том числе его отражение от зеркал и преломление на границе двух различных материалов. Было продемонстрировано применение метода CUP в сверхбыстрых 3D камерах и лидарах, работающих с использованием технологии измерения "времени полёта" (ToF), а также для изучения сложных пространственно-временных характеристик коротких лазерных импульсов.

Перспективы технологии

На мой взгляд, очень перспективным может быть применение метода CUP для существенного ускорения генерации секретного ключа в системах квантовой криптографии — такая возможность была недавно подтверждена китайскими учёными. До недавнего времени сверхбыстрые камеры, использующие технологию CUP могли работать только в видимом и инфракрасном спектральных диапазонах. Это в некоторой степени ограничивало сферу их применения.

Учёные Канадского Национального института научных исследований смогли создать новую конструкцию фотокатода, которая позволила сдвинуть рабочий диапазон камеры в ультрафиолетовую область спектра. Кроме того, вместе с компанией Axis Photonique они сделали несколько важных конструктивных изменений, которые улучшили качество изображения и увеличили поле зрения камеры.

Теперь новая сверхбыстрая камера будет использоваться во французской синхротронной лаборатории SOLEIL для визуализации быстропротекающих явлений в физике элементарных частиц. Также исследователи планируют использовать её для изучения процесса генерации лазерной плазмы, что позволит улучшить качество современных литографических установок для микроэлектроники", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Калифорнии создали сверхбыструю камеру для записи невидимых процессов.﻿

﻿

Последние материалы
Соловьёв посоветовал властям Украины "вернуть Чикаго"
Собянин: "Ввести комендантский час в Москве невозможно"
Тренер Хабиба рассказал, как проходит весогонка чемпиона UFC
Бывшая жена Бондарчука хочет родить ребёнка новому мужу
Американские эксперты обнаружили у коронавирусов уязвимое место
Власти Москвы прокомментировали сбой в работе электронного журнала
Депутат "ЕР": ждём от государства поддержки при осложнениях от прививок
Астроном рассказал об астероиде, который упадёт на Землю 2 ноября
В Бийске мужчина напал с ножом на двух девушек
Трамп: если выиграет Байден, США ждёт депрессия
Популярное
Общество
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Новости Украины
Родители Зеленского стесняются выходить на улицу из-за сына
Новости Украины
Украинский генерал сообщил о готовности захватить Донбасс
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Китай раздавит Австралию за синофобию
Алиев готовится выступить перед народом Азербайджана
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии
Брежневский застой или апогей социализма?
Второй признак жизни обнаружен на Венере
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников