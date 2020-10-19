Людей могут специально заражать COVID-19 для борьбы с заболеванием

Учёные предложили новый способ защиты людей от коронавируса.

Эксперты предлагают специально заражать людей менее опасными штаммами коронавируса, сообщает портал Evo-rus. По их мнению, это позволит снизить число смертельных случаев от коронавируса.

Автором данной идеи является профессор Джозеф Мизгерд.

Он отметил, что люди в течение длительного времени сталкиваются с разными типами коронавируса. Если они заражаются коронавирусной инфекцией, то заболевание протекает в более лёгкой форме, чем у тех, у кого организм ранее не встречался в этой группой вирусов.

Теоретически минимизировать уровень смертности от SARS-CoV-2 можно путём заражения менее опасным коронавирусом. Это будет способствовать тому, что в организме человека будут вырабатываться антитела против COVID-19.

Однако учёным ещё предстоит доказать верность этой теории, так как соответствующие исследования пока не проводились.