Американские эксперты обнаружили у коронавирусов уязвимое место

Американские учёные из Института биомедицинских наук Университета обнаружили у трёх смертельно опасных коронавирусов уязвимые места. Данное открытие позволит разработать против них универсальный препарат.

Специалисты обнаружили более 300 белков, продуцируемой заражаемой клеткой, взаимодействующих с SARS-CoV-2. Из этого количества учёные выделили 20 молекул, которые воздействуют на количество синтезируемых вирусных частиц внутри клеток человека. Оказалось, что это белок Tom70. Он взаимодействует с коронавирусным геном Orf9b, принадлежащему к SARS-CoV-1 и к SARS-CoV-2.

Экспертам удалось определить, что комплекс таких белков как Tom70-Orf9b может использоваться в качестве мишени для противовирусных лекарств широкого спектра действия, сообщает издание Science.

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