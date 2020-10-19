Загадка острова Пасхи: кто создал гигантские каменные статуи?

Учёные предполагают, что люди поселились на острове Пасхи в конце первого тысячелетия нашей эры. Это удалось определить по фрагментам обгоревшей древесины, найденной на Рапа-Нуи.

Но специалисты до сих пор спорят о том, откуда прибыли люди на остров — из Восточной Полинезии или Южной Америки?

Учёные утверждают, что переселенцы преодолели огромное расстояние, так как Остров Пасхи находится в тысячах километров от ближайшей большой земли.

Главная достопримечательность острова — гигантские каменные статуи моаи. За 600 лет жители Рапа-Нуи создали около 800 моаи. Почти 250 из них установлены на каменных платформах в прибрежной части острова, и более 400 не были завершены.

Одна из статуй представляет собой огромное изваяние высотой 21 метр и весом 200 тонн. До прибытия на остров европейцев численность туземцев составляла не более 3 тыс., поэтому для учёных до сих пор остаётся загадкой то, как им удалось построить такое количество огромных статуй.

Согласно одной из версий, раньше на острове существовала древняя развитая цивилизация, от которой остались только моаи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что население острова Пасхи исчезло из-за климатических изменений.