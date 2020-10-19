Дождь способен сдвинуть горы — исследование

Специалисты Бристольского университета раскрыли влияние дождя на горный ландшафт. Результаты научной работы они опубликовали в издании Science Advances.

Исследование проводилось в центральных и восточных Гималаях Бутана и Непала. Для измерения скорости, с которой под воздействием рек разрушаются скалы, учёные использовали космические часы внутри песчинок.

"Когда частица из космоса достигает земли, она ударяется о песчинки на склонах холмов, когда они переносятся к рекам. В это время, некоторые атомы внутри каждой песчинки могут превратиться в редкий элемент. Подсчитав, сколько атомов этого элемента присутствует в песке, мы можем вычислить, как долго песок там находился, и, следовательно, как быстро ландшафт разрушался", — пояснил доктор Байрон Адамс из Института окружающей среды Университета Кэбота.

В результате специалистам удалось получить данные о том, насколько быстро протекает процесс эрозии по всему горному хребту. Полученные результаты они сравнили с изменениями в крутых поворотах рек и количестве осадков.

"Наши результаты показывают, насколько важно учитывать количество осадков при оценке закономерностей тектонической активности с использованием топографии, а также представляют собой важный шаг вперед в решении вопроса о том, насколько скорость скольжения по тектоническим разломам может контролироваться климатической эрозией на поверхности", — заявил профессор геологии Келин Уиппл Университета штата Аризона.﻿

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