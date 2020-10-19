Россиянам пообещали "необычную" пятницу

Пятница, 23 октября, будет "необычной" с точки зрения погоды, поскольку температура воздуха превысит климатическую норму на три градуса.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления. Центр циклона будет севернее находиться. Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки", — объяснил синоптик.

По его словам, несмотря на потепление, облачность и осадки сохранятся.