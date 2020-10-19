Астероид размером с холодильник может упасть на Землю 2 ноября

По направлению к Земле движется астероид, который может рухнуть на поверхность планеты в канун американских выборов.

Об этом предупредил американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, опубликовав пост в "Инстаграм".

По словам Тайсона, астероид движется к Земле со скоростью более 25 тысяч миль в час и "успеет" как раз к выборам в США, но поскольку его размер "небольшой, как холодильник", то

"если что-то и убьёт нас всех в 2020 году, то это будет не этот конкретный космический камень". "Так что если конец света наступит в 2020 году, то это будет не по вине Вселенной", — успокоил всех астроном.

Поводов для паники нет

Астероид фактически находится на радаре уже почти два года с тех пор, как 2018VP1 был впервые обнаружен Паломарской обсерваторией в Калифорнии в ноябре 2018 года.

Он обращается вокруг Солнца каждые два года, и его следующее ближайшее приближение к Земле произойдет 2 ноября примерно на 4994 километра, что довольно близко в космическом плане.

Однако астрономы НАСА оценили его как представляющий небольшую угрозу с вероятностью всего 0,41% вхождения в атмосферу Земли в этом году, только чтобы распасться из-за небольших размеров небесного тела.