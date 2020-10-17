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Россия запустит на МКС биологический "Ковчег"

В 2024 году Роскосмос планирует запустить на МКС биологический "Ковчег", который покажет влияние отсутствия магнитного поля Земли на биологические организмы.

Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Рогозин.

"Пока ни один специалист не смог подтвердить, что человек способен выжить за пределами геомагнитного поля. В 2024 году состоится запуск космического аппарата "Ковчег", который пробудет 4 недели на орбите до 20 тысяч километров. Он предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии", — отметил глава Роскосмоса.

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