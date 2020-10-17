В мессенджере WhatsApp в скором времени появится долгожданная функция, которая поможет многим пользователям решить проблемы, которые возникают при использовании приложения.
В настройках бета-версии 2.20.202.7 для операционной системы Android появилось специальное меню, где можно связаться со службой поддержи. Там пользователь может общаться с техническим специалистом, а также выслать ему информацию о своём устройстве и совместимости с приложением.
Предварительная дата релиза данной версии остается неизвестной. Ранее пользователям для решения технических вопросов нужно было отправлять электронное письмо на почту разработчиков.
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