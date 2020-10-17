В WhatsApp добавят связь со службой поддержки

В мессенджере WhatsApp в скором времени появится долгожданная функция, которая поможет многим пользователям решить проблемы, которые возникают при использовании приложения.

В настройках бета-версии 2.20.202.7 для операционной системы Android появилось специальное меню, где можно связаться со службой поддержи. Там пользователь может общаться с техническим специалистом, а также выслать ему информацию о своём устройстве и совместимости с приложением.

Предварительная дата релиза данной версии остается неизвестной. Ранее пользователям для решения технических вопросов нужно было отправлять электронное письмо на почту разработчиков.