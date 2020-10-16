Диетолог перечислил продукты, вызывающие головную боль

В случае возникновения частых головных болей следует пересмотреть питание, сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на La Vanguardia.

Часто причиной возникновения головных болей является голод, так как в крови падает уровень глюкозы. Также головную боль могут спровоцировать:

плохой сон;

мышечное напряжение;

перепады атмосферного давления.

Диетолог Альваро Санчес советует исключить из рациона некоторые продукты.

Одним из них являются сыры. Это связано с тем, что в них содержится много гистамина. В случае нехватки гормона диаминоксидазы в организме человека уровень гистамина в крови повышается, что приводит к головной боли. По этой же причине следует ограничить употребление цитрусовых.

Источником гистамина также являются авокадо, помидоры, шпинат, баклажаны, фасоль, мангольд и перец. Также следует отказаться от красного вина.

Врач советует ограничить употребление колбас, в состав которых тоже входит гистамин.