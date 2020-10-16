Коровам нравится живое общение с людьми - исследование

Специалисты из Университета ветеринарной медицины в Вене провели эксперимент, который показал, что коровы положительно реагируют на голос человека. Также им нравится телесный контакт с людьми, это помогает им расслабиться.

Учёные задействовали 28 коров с фермы для проведения исследования. Животных приучили к камерам и аппаратуре для сбора данных. Кроме того, у коров было время, чтобы привыкнуть к специалистам.

Общение с коровами длилось несколько месяцев. После этого их разделили на две группы. Животные из обеих групп содержались в одинаковых условиях и получали одинаковое питание. Но с коровами из первой группы контактировали люди, а коровам из второй давали послушать запись их голосов.

В результате выяснилось, что поглаживания в сочетании с живым общением помогают животным расслабиться. В ответ на поглаживания коровы вытягивали шеи и опускали уши.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что коров предложили осветлить для адаптации к климатическим изменениям.