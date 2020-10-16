Эксперт назвал причины взрывов смартфонов в руках

Взрывоопасным элементом в смартфонах является батарея, поэтому с ней нужно обращаться аккуратно и следить за её состоянием, чтобы не допустить взрыва гаджета, сообщает агентство "Прайм".

По словам партнёра и директора компании "Интеллектуальный Резерв" Павла Мясоедова, чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, из-за чего производитель принял решение отзывать модель Galaxy Note 7. Также были случаи взрывов iPhone и iPad.

Как снизить риск взрыва смартфона?

Эксперт рекомендует не перегревать и не деформировать смартфон, чтобы не повредить батарею. Также не следует допускать попадание влаги и ударов о твёрдую поверхность.

Повреждение батареи можно определить по её вздутию: если это произошло, то её нужно заменить.

Устройство может взорваться из-за длительного нахождения на зарядке или использования неподходящего зарядного устройства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как защитить смартфон от мошенников.