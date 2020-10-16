Куски космического мусора могут столкнуться и пролиться дождем обломков

Радары, установленные в Силиконовой долине, чтобы отслеживать объекты на околоземной орбите показали, что сегодня "два куска космического мусора" — старого неработающего российского спутника и сегмента китайской ракеты — сблизятся на опасное расстояние и окажутся в пределах 25 м друг от друга.

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При общей массе более 2,5 тонн и относительной скорости 14,66 км / с любое столкновение будет катастрофическим и вызовет ливень обломков. А учитывая высоту почти 1000 км, полученные фрагменты будут оставаться вокруг нас чрезвычайно долго, создавая угрозу для действующих спутников. Ни "Космос-2004", запущенный в 1989 году, ни ступень ракеты "Чанчжэн", запущенная в 2009 году, не могут быть сдвинуты с места. Таким образом, нет никакой возможности повлиять на событие.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала об опубликованном Европейским космическим агентством докладе о состоянии космической среды, в котором как раз-таки речь идёт о "скоплении" на орбите большого количества космического мусора. Об этом подробнее — здесь.