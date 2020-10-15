Искусственный интеллект выявил уникальную сигнатуру львиного рыка

Учёные из исследовательской группы WildCRU при Оксфордском университете разработали методику, которая позволяет различать львиные рыки, делая их уникальными.

Специалисты создали специальное устройство, в основу работы которого положено машинное обучение.

Предполагается, что прибор можно будет установить на GPS-ошейник для льва. Он будет вести запись звуков и данных о перемещении.

Это устройство поможет сопоставлять рыки со львами, которые их издают.

Результаты исследования были опубликованы в издании Bioacoustics.

Учёные выяснили, что каждый рёв можно классифицировать по собственной идентичности с точностью 91,5%.﻿

Ранее "Правда. Ру" писала, что в период плейстоцена львы обитали не только в Африке, но и в некоторых районах Евразии, в частности, в Сибири, где они в основном жили в пещере.

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