Михаил Гинзбург перечислил продукты для "вечной молодости"

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые не только положительно влияют на здоровье, но и оказывают омолаживающий эффект, сообщает Nation News.

В список таких продуктов входят:

ежевика;

черника;

голубика.

Они укрепляют стенки сосудов и способствуют разжижению крови.

Кроме того, полезно употреблять перец, чеснок, орехи и приправы. Особенно полезны для организма окрашенные овощи — сладкий перец, морковь, помидоры, тыкву и капуста всех видов.

Если включить в свой рацион скумбрию, сельдь и другую жирную морскую рыбу, то это тоже поможет достигнуть омолаживающего эффекта.

"Упор в питании лучше сделать именно на эти продукты, чтобы помочь организму запустить механизм омоложения. Ограничений в потреблении полезных продуктов нет, их можно есть, сколько хочется", — пояснил Гинзбург.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, какие продукты помогут сохранить молодость кожи.

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