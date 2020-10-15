Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые не только положительно влияют на здоровье, но и оказывают омолаживающий эффект, сообщает Nation News.
В список таких продуктов входят:
Они укрепляют стенки сосудов и способствуют разжижению крови.
Кроме того, полезно употреблять перец, чеснок, орехи и приправы. Особенно полезны для организма окрашенные овощи — сладкий перец, морковь, помидоры, тыкву и капуста всех видов.
Если включить в свой рацион скумбрию, сельдь и другую жирную морскую рыбу, то это тоже поможет достигнуть омолаживающего эффекта.
"Упор в питании лучше сделать именно на эти продукты, чтобы помочь организму запустить механизм омоложения. Ограничений в потреблении полезных продуктов нет, их можно есть, сколько хочется", — пояснил Гинзбург.
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