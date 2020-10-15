Екатерина Лахтина объяснила, как выбрать хорошего стоматолога

Врач стоматолог-терапевт Екатерина Лахтина в интервью изданию Nation News сообщила, что при выборе стоматолога нужно обращать внимание на его опыт работы, а также на информацию о дополнительном образовании.

Так, не стоит обращаться к специалисту, который работает менее трёх лет. Кроме того, нужно понимать, что стоматология — многопрофильное направление, поэтому при выборе врача нужно отталкиваться от целей лечения.

"Если перед вами стоматолог, который производит полный комплекс работ — то есть, он и ортопед, и терапевт, и хирург, то лучше обходите его стороной. Стоматология — очень динамично развивающаяся сфера, поэтому действительно хорошим специалистом может быть только человек, который сфокусирован на определенной узкой области, а не пытается охватить все сразу", — пояснила Лахтина.

Высококвалифицированные стоматологи регулярно проходят дополнительное обучение — посещают курсы, лекции и так далее. Полученные ими сертификаты можно посмотреть на сайтах клиник.

Также Лахтина добавила, что нужно обращать внимание на состояние стоматологического кабинета. Все инструменты должны быть стерильными — их достают из крафт-пакета в присутствии пациента. Врач должен быть в халате, маске и перчатках.