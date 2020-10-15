Биологи раскрыли загадку ледяной мумии Эци

Ледяная мумия Эци представляет собой останки человека, жившего в Итальянских Альпах почти 5500 лет назад. Благодаря данной мумии учёные из Исследовательского института Eurac собрали большое количество данных о людях медного века.

В частности, экспертам удалось изучить кишечник Эци и выяснить особенности питания древнего охотника.

Оказалось, что незадолго до смерти он съел мясо горного козла и красного оленя.

Также специалисты обнаружили остатки злаков и фрагменты ядовитого растения, которое охотник, видимо, использовал в качестве средства от кишечных паразитов.

Пища Эци была очень жирной, но он, похоже, осознанно придерживался такого рациона, понимая, что жиры являются отличным источником энергии в непростых условиях гор.

"Он отправлялся в дальний путь, поэтому специально употребил очень жирные продукты, чтобы получить запас энергии", — сообщили специалисты.

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