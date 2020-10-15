Мясо "из пробирки" может быть полезнее обычного

Американские специалисты из Университета Тафтса подвергли клетки коров генетической модификации. В результате им удалось получить мясо "из пробирки", в состав которого входит бета-каротин — ценный провитамин.

Так учёным удалось доказать, что мясо, выращенное в лабораторных условиях, может быть полезнее натурального продукта.

"В клетках коров отсутствуют гены, которые могли бы обеспечивать синтез бета-каротина, и мы решили исправить это. Заставить клетки коров производить бета-каротин удалось при помощи каротиноидного пути золотого риса", — заявил ведущий автор исследования Эндрю Стаут.

Эксперты считают, что в будущем на основе генетически модифицированных клеток коров можно создать продукты питания нового поколения.

"Культивируемые клетки могут использоваться для получения продуктов, которые нельзя создать способом традиционного животноводства", — отметил Стаут.

Также он добавил, что результаты опыта нельзя повторить даже выращиванием трансгенных животных. Иными словам, мясо "из пробирки" обладает уникальными преимуществами, которые обеспечивают ему очень хорошие коммерческие перспективы.