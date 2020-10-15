Наша жизнь может оказаться симуляцией с вероятностью в 50%

В 2003 году профессор Ник Бостром из Оксфордского университета заявил, что наша жизнь — не более чем компьютерная симуляция, которую создали некие высокоразвитые существа, сообщает "Популярная Механика".

В своём исследовании "Доказательство симуляции" учёный приводит три утверждения, из которых истинным является как минимум одно.

Суть первого из них в том, что всё человечество вымрет до начала "постчеловеческой" фазы. Второе утверждение заключается в том, что, оказавшись в "постчеловеческой" фазе, люди, скорее всего, не будут запускать значительное количество симуляций своей эволюционной истории. Третье — человечество с высоким процентом вероятности живёт в симуляции.

Дэвид Киппинг из Колумбийского университета изучил работу коллеги и доказал, что человечество на 50% живёт в симуляции.

Учёный присвоил вариантам т. н. априорную вероятность, то есть вероятность, которую пока невозможно доказать.