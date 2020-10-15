Палеонтологи выяснили, как у млекопитающих появились сложные зубы

Группа палеонтологов под руководством Гжегожа Недзведски из Уппсальского университета изучила анатомическое строение и структуру зубов недавно открытого нового вида млекопитающих по имени Kalaallitkigun jenkinsi.

Находку обнаружили на территории Гренландии. По внешнему виду зверёк напоминал землеройку. По размерам его можно сравнить с крупной мышью.

Это млекопитающее жило в позднем триасе, около 215 млн лет назад.

У Kalaallitkigun jenkinsi обнаружили самый ранний известный зубной камень с двумя рядами бугорков на молярах и зубами с двойным корнем.

Учёные пришли к выводу, что структурные изменения зубов связаны с изменением привычек питания, из-за чего коронка зуба начала расширяться вбок. Более широкие зубцы с "тазами" на верхней поверхности лучше справляются с измельчением пищи. Это тоже привело к тому, что структура основания зуба стала меняться.

Проведённый в ходе исследования биомеханический анализ показал, что многокорневые зубы лучше справляются с механическими нагрузками, по сравнению с однокорневыми зубами.

Учёные предполагают, что развитие моляров со сложными коронками могло происходить вместе с биомеханически оптимизированными двойными корнями.