Роботизированная рука с ИИ поможет выполнять операции в толстой кишке

Британские инженеры под руководством Пьетро Вальдастри разработали роботизированную руку, использующую машинное обучение для перетаскивания зонда по толстой кишке.

"Гибкий зонд состоит из трубки, на конце которой находится камера и магнитный эндоскоп, управляемый механической рукой с использованием внешнего магнита", — пояснили эксперты.

Роботизированная рука способна работать как в автоматическом режиме, так и под контролем оператора, который управляет ею с помощью джойстика.

По словам разработчиков, процесс управления роботом интуитивно понятен и напоминает видеоигру.

Использование возможностей искусственного интеллекта позволяет заметно упростить процедуру колоноскопии, для проведения которой в настоящее время требуются квалифицированные специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что французские и японские ученые разработали программируемые роботизированные руки, которые значительно расширяют возможности человека. Руки можно носить с собой.